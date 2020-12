ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ചും റെയ്ഡും

ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ച് ഈസ്റ്റേണ്‍ എന്ന സഭയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് കെ പി യോഹന്നാന്റെ സ്ഥാപനത്തില്‍ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ റെയ്ഡും അനന്തര നടപടികളും നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ചെറിയ കൈക്കൂലി കേസിലെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാല്‍ മൂന്ന് കോളം വാര്‍ത്തയാക്കുന്ന പത്രങ്ങള്‍ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യവും നല്‍കിക്കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കെ പി യോഹന്നാന്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ധനസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

