ബൈഡന്റെ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ വൈറ്റ്ഹൗസ് വിടും: ട്രംപ്

Posted on: November 27, 2020 7:50 am | Last updated: November 27, 2020 at 8:55 am