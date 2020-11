പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചത്തം ദ്വീപില്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു കരയ്ക്കടിഞ്ഞു

Posted on: November 25, 2020 12:13 pm | Last updated: November 25, 2020 at 12:13 pm