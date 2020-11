പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയ ‘ട്രബിള്‍ഷൂട്ടര്‍’

പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സോണിയ സമീപിച്ചിരുന്നത് പട്ടേലിനെയായിരുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ കണിശതയോടെ നേരിടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിടുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് കാരണം. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിശദമായി കേട്ട ശേഷം ശരിയായി ആലോചിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്.

Posted on: November 25, 2020 7:35 am | Last updated: November 25, 2020 at 7:35 am