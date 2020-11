സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5,420 പേർക്ക് കൊവിഡ്; രോഗമുക്തി നേടിയത് 5,149 പേർ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5,420 പേർക്ക് കൊവിഡ്; രോഗമുക്തി നേടിയത് 5,149 പേർ

5149 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി; ചികിത്സയിലുള്ളവര്‍ 64,412;

ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 5,05,238

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 59,983 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു

ഇന്ന് 4 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍; 4 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി

Posted on: November 24, 2020 6:04 pm | Last updated: November 24, 2020 at 6:13 pm