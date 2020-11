മാന്ദ്യം: എന്താണ് പരിഹാരം?

കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും ഡിമാന്‍ഡും ഗണ്യമായി കുറയുകയും സാമ്പത്തിക രംഗം വലിയൊരു തകര്‍ച്ച നേരിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അണ്‍ലോക്ക് പ്രക്രിയകള്‍ക്കൊന്നും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് രണ്ടാം പാദത്തിലെ വളര്‍ച്ച കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്.

