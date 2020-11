പാക് അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തിയ രണ്ട് ഡ്രോണുകള്‍ സുരക്ഷാ സേന വെടിവെച്ചിട്ടു

Posted on: November 21, 2020 6:17 am | Last updated: November 21, 2020 at 6:17 am