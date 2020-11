കോയമ്പത്തൂര്‍ വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 4.82 കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണമുള്‍പ്പെടെ പിടികൂടി; 15 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Posted on: November 21, 2020 1:09 am | Last updated: November 21, 2020 at 1:09 am