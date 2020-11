സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സിബിഐക്ക് അന്വേഷണം നടത്താനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സിബിഐക്ക് അന്വേഷണം നടത്താനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

സിബിഐക്കുള്ള പൊതുസമ്മതം റദ്ദാക്കിയ കേരളം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ വിധി ഏറെ സഹായകമാകും.

Posted on: November 19, 2020 11:55 am | Last updated: November 19, 2020 at 12:08 pm