വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ നിയമനത്തില്‍ പ്രതിഷേധം; കേരള വര്‍മ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ രാജിവെച്ചു

Posted on: November 18, 2020 12:29 am | Last updated: November 18, 2020 at 12:29 am