നാല് മാസത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് കേസ് 30000ത്തില്‍ താഴെ എത്തി

Posted on: November 17, 2020 10:23 am | Last updated: November 17, 2020 at 10:23 am