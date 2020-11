തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് സീറ്റ് നല്‍കി എല്‍ ഡി എഫ്

Posted on: November 10, 2020 8:54 pm | Last updated: November 10, 2020 at 8:54 pm