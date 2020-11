16 ലക്ഷം പുതിയ വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ നല്‍കും: മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

Posted on: November 5, 2020 8:17 pm | Last updated: November 5, 2020 at 8:17 pm