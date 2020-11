വർഗീയ വിഷം ചീറ്റി പി സി ജോർജ്

മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുസ്‌ലിംകളും ക്രിസ്ത്രീയരും. മതവിഭാഗങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലുമാണ് അടുത്ത കാലം വരെയും കഴിഞ്ഞു വന്നത്. ഇതിന് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനാണ് പി സി ജോർജിനെപ്പോലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

Posted on: November 1, 2020 4:00 am | Last updated: October 31, 2020 at 11:14 pm