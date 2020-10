ചൈനയെ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി തെറ്റിക്കുന്ന നടപടി അമേരിക്ക നിര്‍ത്തണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Posted on: October 28, 2020 7:28 am | Last updated: October 28, 2020 at 7:28 am