പെരിയ കേസില്‍ സിബിഐക്ക് തടയിടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവിട്ടത് 34 ലക്ഷം രൂപ: വി മുരളീധരന്‍

Posted on: October 24, 2020 12:40 pm | Last updated: October 24, 2020 at 12:40 pm