മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷ് സ്റ്റാളുകള്‍ പരമ്പരാഗത മത്സ്യമേഖലക്ക് ഗുണം ചെയ്യും: മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ

Posted on: October 21, 2020 11:06 pm | Last updated: October 21, 2020 at 11:06 pm