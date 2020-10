മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 8,151 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് , കര്‍ണാടകയില്‍ 6,297 പേര്‍ക്കും അന്ധ്രയില്‍ 3,503 പേര്‍ക്കും രോഗം

Posted on: October 20, 2020 11:00 pm | Last updated: October 20, 2020 at 11:00 pm