തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പത്തനംതിട്ടയില്‍ കരുത്തറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ ജോസഫ് ജോസ് വിഭാഗങ്ങള്‍

Posted on: October 16, 2020 11:34 pm | Last updated: October 16, 2020 at 11:34 pm