സഊദിയില്‍ കൊവിഡ് മുക്തി നേടിയവരുടെ നിരക്ക് 95.94 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു

Posted on: October 12, 2020 9:14 pm | Last updated: October 12, 2020 at 9:14 pm