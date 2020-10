പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് കേരളം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷിയായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Posted on: October 12, 2020 6:27 pm | Last updated: October 12, 2020 at 6:27 pm