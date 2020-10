കൊവിഡ്: സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചിട്ടത് മൂലം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിവരുമാനത്തില്‍ 420 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ലോകബേങ്ക്

Posted on: October 12, 2020 4:33 pm | Last updated: October 12, 2020 at 4:33 pm