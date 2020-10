ലോകത്ത് കൊവിഡ് മരങ്ങള്‍ 10.80 ലക്ഷത്തിലേക്ക്; പ്രതിദിന മരണങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ മുന്നില്‍

Posted on: October 11, 2020 6:20 am | Last updated: October 11, 2020 at 6:20 am