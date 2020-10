പ്രതിരോധ മേഖലക്ക് കരുത്തേകി രൗദ്രം ആന്റി റേഡിയേഷന്‍ മിസൈല്‍ വിജകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

Posted on: October 9, 2020 5:38 pm | Last updated: October 9, 2020 at 5:38 pm