കാണൂ, സംഘ്പരിവാര്‍ മാതൃകാ രാജ്യം!

എല്ലാം കൊണ്ടും സംഘ്പരിവാറിന് മനംനിറക്കുന്ന ഭരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലുള്ളത്. വേണ്ടുവോളം ജാതീയതയുണ്ട്. അവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ളതിലേറെ സമൂഹം വര്‍ഗീയമായി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീവിരുദ്ധവും പുേരാഗമന വിരുദ്ധവുമായ നടപടികളും നയങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിലുമുപരി യോഗി മുഖ്യനായുണ്ട്.

Posted on: October 7, 2020 4:02 am | Last updated: October 7, 2020 at 12:35 am