സ്‌കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരവും വളരണം

കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണത്തോടൊപ്പം അതിപ്രധാനമാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന നിലവാര പുരോഗതി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തോടൊപ്പം അക്കാദമിക് നിലവാരവും ഉയരണം.

Posted on: October 7, 2020 4:01 am | Last updated: October 7, 2020 at 12:30 am