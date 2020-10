ശബരിമല ദര്‍ശനം കോവിഡ് ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു മാത്രം: ദേവസ്വം മന്ത്രി

Posted on: October 6, 2020 10:01 pm | Last updated: October 6, 2020 at 10:01 pm