ജോലിക്കിടെ ജീവനക്കാരന്‍ മരിച്ചു; നാട്ടുകാര്‍ മൃതദേഹവുമായി കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു

Posted on: October 6, 2020 9:15 pm | Last updated: October 6, 2020 at 9:15 pm