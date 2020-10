കോഴിക്കോട് വയനാട് തുരങ്കപാത: മൂന്ന് വര്‍ഷംകൊണ്ട നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും

Posted on: October 6, 2020 9:03 pm | Last updated: October 6, 2020 at 9:03 pm