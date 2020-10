ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം: കൊവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന് ശിപാര്‍ശ

Posted on: October 6, 2020 3:45 pm | Last updated: October 6, 2020 at 3:45 pm