രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് ഐ ഫോണ്‍ നല്‍കിയോ എന്ന് അറിയില്ല; വിജിലന്‍സിന് മുന്നില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് സന്തോഷ് ഈപ്പന്‍

Posted on: October 5, 2020 11:26 pm | Last updated: October 5, 2020 at 11:26 pm