കാര്‍ മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ എതിരാളിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് പുറത്തായ താരം

റോം | എഫ് ഐ എ ലോക കാര്‍ട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനിടെ എതിരാളിയുടെ കാര്‍ട്ടിന് നേരെ തന്റെ കാര്‍ട്ടിന്റെ ബംപര്‍ കൊണ്ടെറിഞ്ഞും മത്സര ശേഷം കൈയേറ്റം ചെയ്തും പുറത്തായ താരം. ഇറ്റലിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഒമ്പതാം ലാപില്‍ പുറത്തായ ലൂക കൊര്‍ബെരി സഹതാരമായ പോളോ ഇപ്പോലിറ്റോയെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവം വലിയ ഞെട്ടലാണുണ്ടാക്കിയത്. വീഡിയോ കാണാം:

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ

— F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020