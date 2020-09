സമരത്തെ സഹായിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു; വികസന പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിജയരാഘവന്‍

Posted on: September 29, 2020 6:59 pm | Last updated: September 29, 2020 at 6:59 pm