സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് സ്ഥിതി രൂക്ഷം; സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: September 28, 2020 3:44 pm | Last updated: September 28, 2020 at 3:44 pm