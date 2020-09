കിട്ടിയാലൊരു മഅ്ദനി; പോയാലൊരു ജലീല്‍

മുസ്ലിങ്ങളോട് അമിതമായി ചാഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിരുദ്ധ സര്‍ക്കാരാണ് പിണറായിയുടേത് എന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സംഘപരിവാറും കോ ലീ ബി സഖ്യത്തിലവരുടെ ഐക്യത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ യത്തീംഖാനകളില്‍, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അനാഥരായകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതിനെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസാക്കി കോലാഹലം നടത്തിയതും ആ കേസ് എങ്ങുമെത്താതെ അവസാനിച്ചതും എല്ലാം ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Posted on: September 24, 2020 7:16 pm | Last updated: September 24, 2020 at 7:20 pm