കൊവിഡ്: അറുപത് ജില്ലകളില്‍ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം; പരിശോധന വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

Posted on: September 24, 2020 7:04 am | Last updated: September 24, 2020 at 7:04 am