പുത്തുമല: കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് നിർമിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഇന്ന്

Posted on: September 17, 2020 12:06 pm | Last updated: September 17, 2020 at 12:06 pm