ഈ കുറ്റപത്രം ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കം ചെയ്ത്, ആ സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചത് അവിടമൊരു തടവറയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയുമാണ്. അതേ അവസ്ഥ രാജ്യത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമേ, യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവരുടെ പേര് പരാമര്‍ശിച്ച്, ഡല്‍ഹി പോലീസ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തെ കാണാനാകൂ.

Posted on: September 16, 2020 4:05 am | Last updated: September 16, 2020 at 12:52 am