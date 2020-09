ത്രികക്ഷി കരാര്‍: ഗുണഫലം കാത്തിരുന്ന് കാണാം

കാര്യങ്ങള്‍ നേര്‍വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അതിന് അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചാല്‍ ഈ കരാറിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ തരം സൗഹൃദങ്ങളും ന്യായീകരിക്കപ്പെടും. ചരിത്രപരം എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഈ ഉടമ്പടി അര്‍ഹമാകും.

Posted on: September 16, 2020 4:01 am | Last updated: September 16, 2020 at 12:46 am