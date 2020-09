DISCUSSION | കൊവിഡ് വിഴുങ്ങുമോ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളെ?

കോവിഡും മറ്റുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന് പത്രത്തെ കൊല്ലുമെന്ന് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടവര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ശമ്പളമൊക്കെ പലയിടത്തും പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കേരളത്തിലെങ്കിലും പത്രം അതിന്റെ ഭൗതികസ്വത്വത്തില്‍ തന്നെ നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നയാളാണ് ഞാന്‍

Posted on: September 16, 2020 10:29 pm | Last updated: September 16, 2020 at 10:31 pm