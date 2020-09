ജനങ്ങള്‍ക്ക് യാഥാര്‍ഥ്യം മനസ്സിലായി; സമരാഭാസം പിന്‍വലിച്ച് ചെന്നിത്തല മാപ്പു പറയണമെന്ന് കോടിയേരി

Posted on: September 15, 2020 5:50 pm | Last updated: September 15, 2020 at 5:50 pm