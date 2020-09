പരിമിതികളുണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും

രാഷ്ട്രീയാധിപത്യവും അധികാരവും നേടിയെടുക്കാന്‍ സ്വന്തം അണികളില്‍ സഹോദര സമുദായങ്ങളോട് അടങ്ങാത്ത വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും സൃഷ്ടിക്കുകയും സവര്‍ക്കറെ ഹിന്ദുത്വ ആചാര്യനായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സ്വാമി അഗ്നിവേശിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമര്‍ശിക്കാം. അതിനു പക്ഷേ ചില അതിര്‍ വരമ്പുകളുണ്ട്.

Posted on: September 15, 2020 4:01 am | Last updated: September 15, 2020 at 1:20 am