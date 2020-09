ഫാസിസത്തിനെതിരായ സാധ്യതകള്‍

കൊവിഡിന് മരുന്നോ വാക്‌സിനോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടെ അതില്‍ നിന്ന് സാവകാശത്തിലെങ്കിലും മുക്തി പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയെ ഗ്രസിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് വര്‍ഗീയ മഹാമാരിയില്‍ നിന്നോ?

