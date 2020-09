ജാഗ്രത തുടരുക, അതിജയിക്കാനാവും

കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മഅ്ദിൻ ചെയർമാനുമായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി സമകാലിക കേരള സാഹചര്യങ്ങളും സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളും വിശകലനം ചെയ്ത് ദുബൈയിൽ സിറാജ് മജ്‌ലിസിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

September 12, 2020