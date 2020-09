തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മാറ്റിവെക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതം?

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍ പ്രധാനം രോഗപ്രതിരോധമാണ്. മഹാമാരിയില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. സര്‍ക്കാറും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടതും ഇതിനു തന്നെ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിന്തയും രാഷ്ട്രീയ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലും തത്കാലം മാറ്റിവെക്കാം.

