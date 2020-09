ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുമെങ്കില്‍ യോജിക്കാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

Posted on: September 8, 2020 3:12 pm | Last updated: September 8, 2020 at 3:52 pm