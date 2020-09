നിര്‍ണായക നിയമ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശില്‍പ്പി

ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനും കാരണമായ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശില്‍പി എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം ഓര്‍മിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.

Posted on: September 8, 2020 4:05 am | Last updated: September 8, 2020 at 7:02 am