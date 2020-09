കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള്‍ നല്‍കി

Posted on: September 6, 2020 2:57 pm | Last updated: September 6, 2020 at 2:57 pm