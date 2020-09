ഇന്ന് രാജ്യാന്തര ജീവകാരുണ്യദിനം: റെഡ് ക്രസന്റ് സഹായം എത്തിയത് 87 രാജ്യങ്ങളിലെ 21 ലക്ഷം പേർക്ക്

Posted on: September 5, 2020 11:12 pm | Last updated: September 5, 2020 at 11:12 pm