കണ്ണൂരില്‍ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Posted on: September 4, 2020 3:45 pm | Last updated: September 4, 2020 at 3:45 pm